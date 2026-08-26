Video: झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

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राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश हुई। आसमान में घने काले बादल छाने के बाद हुई झमाझम बरसात से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट के साथ शहर का मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने बारिश का आनंद लिया।

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