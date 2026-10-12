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VIDEO: लखनऊ में बाढ़: फैजुल्लागंज में राहत सामग्री वितरित करने आए लोगों के सामने भारी भीड़, राशन के लिए जबरदस्त धक्कामुक्की

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:19 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:19 PM IST







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लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री वितरित करने आए लोगों के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान राशन पाने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं। देखते ही देखते राशन लेने की होड़ में लोगों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की और अफरातफरी का माहौल बन गया। ... और पढ़ें

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