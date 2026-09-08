Video: लखनऊ में अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 वर्षीय युवती की मौत

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तेलीबाग में सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 वर्षीय लड़की की मौत हो गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया,पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। तहसीन बानो 22 वर्ष बृज बिहार तेलीबाग निवासी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है,सुबह साढ़े छह बजे घर से ड्यूटी जाने को निकली तेलीबाग मैं हनुमान मंदिर के सामने वह साधन का इंतजार कर रही थी।तभी तेलीबाग की तरफ से आ रहा एक अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मारी जिससे उछलकर दूर जा गिरी। घायल लड़की को अपेक्स ट्रामा सेंटर ले। जाया गया जहां युवती की मौत हो चुकी थी।

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