लखनऊ: ससुराल से फरार हुई पत्नी प्रेमी के साथ लौटी, पति ने वफादारी की कसम खिलाकर प्रेमी से ही करा दिया विवाह

राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ससुराल से फरार हुई पत्नी प्रेमी के साथ वापस लौटी तो पीआरडी जवान पति ने उसे वफादारी की कसम खिलाई और प्रेमी के साथ ही उसका विवाह कराकर उसे रवाना कर दिया।

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जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व पत्नी अपनी ससुराल से ही प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। बुधवार को प्रेमी और पत्नी मलिहाबाद थाने पहुंचे थे। पति ने पत्नी को प्रेमी के प्रति भविष्य में बेवफाई न करने की कसम खिलाकर प्रेमी के हाथ में पत्नी का हाथ दे दिया। माल के एक गांव के रहने वाली युवती का विवाह बीते वर्ष 8 मई को मलिहाबाद के एक गांव के पीआरडी जवान (प्रांतीय रक्षक दल) के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति से कुछ अनबन हुई जिसके कारण पत्नी ससुराल से ही देर रात बिना बताए फरार हो गई।पति और परिजनों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चला। मलिहाबाद थाने पर पर पति ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। इंस्पेक्टर मलिहाबाद सुरेंद्र भाटी ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करते हुए प्रेमी के साथ पत्नी का विवाह मंदिर में करा दिया। दोनों पक्षों ने किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है।जानकारी के अनुसार, माल थाना क्षेत्र के उसके प्रेमी से उसका प्रेम प्रसंग शादी से पहले चल रहा था। बुधवार को पुलिस प्रेमी और पत्नी के थाने पहुंचने पर मायके, ससुराल पक्ष के लोगों को जानकारी दी। थाने के बाहर कई घंटे हाई वोल्टेज पारिवारिक वाद विवाद होता रहा। परिजनों और पति ने पत्नी को मनाने का भी प्रयास किया लेकिन सफल न हुए। इस पर पीआरडी जवान ने पत्नी का विवाह मंदिर में प्रेमी से कराकर उसे विदा कर दिया।