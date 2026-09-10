{"_id":"6aa26ea3c6b8ec71f300a95c","slug":"video-video-dapata-saema-bl-mahalo-ka-eka-lkha-byaja-makata-lna-unaha-sashakata-bnana-ka-le-thaya-ja-raha-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डिप्टी सीएम बोले- महिलाओं को एक लाख ब्याज मुक्त लोन उन्हें सशक्त बनाने के लिए दिया जा रहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: डिप्टी सीएम बोले- महिलाओं को एक लाख ब्याज मुक्त लोन उन्हें सशक्त बनाने के लिए दिया जा रहा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 10 Sep 2026 02:17 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 02:17 PM IST







Link Copied



उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक लाख का ब्याजमुक्त लोन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष महिला, युवा और किसान विरोधी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन