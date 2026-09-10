यूपी चुनाव 2027: अखिलेश यादव बोले-जिलावार बनाएंगे घोषणा पत्र, सपा के कार्यक्रम नहीं होने दे रही भाजपा सरकार

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। भाजपा की नजर मदरसों पर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई का जवाब उनके पास नहीं है। एक अर्थशास्त्री ने जीडीपी को जीरो करार दिया है। झांसी में एक महिला की मृत्यु हो गई। व्यक्ति के पास शव ले जाने का पैसा नहीं था। दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं था। हारकर पत्नी का शव बेतवा में बहाना पड़ा। ये कैसी जीडीपी है। अगर 7.8 प्रतिशत होती तो ये हाल न होता। उन्होंने कहा कि जीडीपी अपने दोस्तों को निवेश कर बढ़ाई जा रही है।



अखिलेश ने कहा कि किसी भी दल की ओर से इतना नकारात्मक और घटिया प्रचार आज तक नहीं देखा गया। इस सरकार ने सबसे ज्यादा पत्रकारों को जेल भेजा। भाजपा चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहती है और महंगाई जैसी समस्या पर बात ही नहीं करती। महंगाई इसलिए कि अपने लोगों की जेब भरने में जुटे हैं इसीलिए महंगाई पर नियंत्रण नहीं है।



लखनऊ को स्वच्छ हवा के अवार्ड पर कही ये बात

लखनऊ में स्वच्छ हवा के दावों पर उन्होंने कहा कि लखनऊ को स्वच्छ हवा और सफाई को लेकर अवार्ड मिला है। बारिश के कारण एयर पॉल्यूशन साफ हो गया।