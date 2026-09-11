VIDEO: लखनऊ में अभिभावक दिवस पर कवयित्री मधु पाठक ने सुनाई कविताएं

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हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में अभिभावक कल्याण संघ की ओर से 18वें अभिभावक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों के साथ काव्य पाठ भी हुआ। इस दौरान कवयित्री मधु पाठक ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं की सराहना बटोरी। कार्यक्रम में अभिभावकों के महत्व और परिवार में उनकी भूमिका पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और संस्कारों में अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयोजन में अभिभावक कल्याण संघ से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य और अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान साहित्यिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भी भावपूर्ण बना दिया।

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