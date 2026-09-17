Video: लखनऊ के विश्वकर्मा मेले में सजा स्टॉल, कारीगरों का हुनर नजर आया

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भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार से विश्वकर्मा स्वरोजगार स्वदेशी मेला-2026 शुरू हो गया। मेले में विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक ट्रेडों से जुड़े कारीगरों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। यहां हस्तशिल्प, परंपरागत कला और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ कारीगरों को स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी भी दी जा रही है। मेला 19 सितंबर तक चलेगा।

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