यूपी: लखनऊ एयरपोर्ट पर 40 लाख के आईफोन और मैकबुक पकड़े, अहमदाबाद से बिना बिल-ई-वे बिल लाया जा रहा था

एप्पल के महंगे आईफोन और मैकबुक की बढ़ती कीमतों के बीच दूसरे राज्यों से बिना बिल और ई-वे बिल के माल लाकर बेचने का खेल पकड़ में आने लगा है। राज्य कर विभाग की सचल दल द्वितीय इकाई ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अमौसी में अहमदाबाद से लाए जा रहे करीब 40 लाख रुपये मूल्य के आईफोन-15, आईफोन-17 और मैकबुक-एम2 पकड़े। माल के साथ न तो बिल था और न ही ई-वे बिल। जांच के बाद विभाग ने 14.32 लाख रुपये अर्थदंड जमा कराया और माल अवमुक्त कर दिया।

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