Video: लगातार बारिश के बाद लालबाग में जलभराव

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कुछ घंटे तक लगातार हुई बारिश के बाद लालबाग इलाके में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण क्षेत्र में आवागमन भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था जल्द दुरुस्त कराने की मांग की।

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