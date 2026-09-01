Video: कैसरबाग में ‘लोक हुंकार’ कार्यक्रम, अजय राय ने परिचर्चा में रखे विचार

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कैसरबाग स्थित गांधी भवन ऑडिटोरियम में लोक हुंकार अभियान आयोजन समिति की ओर से ‘लोक हुंकार’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत आयोजित परिचर्चा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने विचार रखे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिचर्चा में विभिन्न सामाजिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

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