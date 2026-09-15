यूपी:आरडीएसओ के डिप्टी डायरेक्टर, सेक्शन इंजीनियर घूस लेते गिरफ्तार, निजी कंपनी के दो प्रतिनिधियों को भी पकड़ा

सीबीआई ने रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर दीपक कुमार और कोलकाता की एक निजी कंपनी के दो प्रतिनिधियों को 4 लाख रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सभी को हावड़ा के एक होटल से पकड़ा गया है। सीबीआई, कोलकाता की टीमों ने आरोपियों के लखनऊ के अलावा कोलकाता और बिहार के चंपारण और कैमूर के ठिकानों पर छापा मारकर कई दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं।

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