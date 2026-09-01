{"_id":"6a9699fff75d55302108c41c","slug":"video-video-kamata-caka-ka-pasa-haiiva-para-thhasa-saugdhaka-hathasa-ka-khatara-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: कमता चौकी के पास हाईवे पर धंसी सड़क, हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फैजाबाद रोड स्थित कमता पुलिस चौकी के पास हाईवे पर सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया है। सड़क के धंसे हिस्से को फिलहाल हरी चादर से ढक दिया गया है, लेकिन गड्ढा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, नीचे से जमीन धंसने के कारण सड़क का हिस्सा और कमजोर हो रहा है। व्यस्त हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के बीच यह स्थिति हादसे का कारण बन सकती है। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल जांच और मरम्मत कराने की मांग की है।

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