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Video: झूलेलाल घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए उमड़े श्रद्धालु

Akash Dwivedi

Updated Wed, 23 Sep 2026 06:46 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 06:46 PM IST







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झूलेलाल घाट पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंचे श्रद्धालु डीजे की धुन पर नृत्य करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ गणपति बप्पा के जयकारे लगाए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया। ... और पढ़ें

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