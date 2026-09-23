अयोध्या : दीपोत्सव पर 30 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की नगरी, 2100 ड्रोन का शो होगा प्रमुख आकर्षण, ये है तैयारी

अयोध्या में दीपोत्सव को और भव्य व नवाचार से युक्त बनाने के लिए इस बार आम लोगों और युवाओं को भी शामिल किया जाएगा। विभाग MyGov UP के माध्यम से जनता से दीपोत्सव को लेकर सुझाव लेगा, ताकि आयोजन में नवाचार को शामिल किया जा सके। युवाओं को दीपोत्सव से सक्रिय रूप से जोड़कर उन्हें सांस्कृतिक परंपराओं का वाहक बनाया जाएगा।

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पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को दीपोत्सव की तैयारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में दीपोत्सव-2026 को भव्य बनाने के लिए लगभग 30 लाख दीप जलाने, सड़कों और सरयू तट को रामायण आधारित सजावट से सजाने तथा देश-विदेश से लोगों की भागीदारी बढ़ाने की योजना है। दीपोत्सव में इस बार 2100 ड्रोन का शो प्रमुख आकर्षण होगा। ड्रोन शो दीपोत्सव के दिन के साथ दो दिन बाद होने वाले जमघट में भी करने का प्रस्ताव रखा गया।इसके अलावा लाइव प्रस्तुतियों के साथ 3डी प्रोजेक्शन, लेजर शो और म्यूजिकल ग्रीन फायरक्रैकर्स भी आयोजन का हिस्सा होंगे। अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के पर्यटन व संस्कृति मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। 30 से अधिक देशों में भारतीय दूतावासों व राजदूतों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को भी दीपोत्सव में बुलाया जाएगा।पर्यटन मंत्री ने प्रमुख स्थानों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं व पर्यटकों को आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने ऐसे सेल्फी प्वाइंट विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि पैदल चलने वाले लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो। रामायण के अलग-अलग कांडों पर आधारित सड़क किनारे लगाए जाने वाले इंस्टॉलेशन में एक लाइन में सरल भाषा में इसकी जानकारी देने को कहा, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें।