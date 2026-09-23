यूपी: नए राष्ट्रीय संयोजक के हाथ में बसपा की कमान, ईशान के नेतृत्व में यूपी-पंजाब में अपने बूते लड़ेगी पार्टी

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को पार्टी की देशभर के पदाधिकारियों की बैठक में ईशान आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाने की घोषणा की। वह आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। मायावती ने कहा कि बसपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी और केवल दमदार उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा।

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पार्टी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा को सत्ता की ‘मास्टर चाबी’ हासिल करने के लक्ष्य में विरोधी दलों की साजिशें बाधा बन रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रिश्ते-नातों और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सरकार बनाने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। परिवारवाद पर उन्होंने कहा कि बसपा इससे हमेशा मुक्त रही है और कांशीराम ने बहुजन समाज को ही अपना परिवार माना था। उनके मुताबिक, भाई-बहन और करीबी परिवार के सदस्य भी बिना किसी लोभ के संगठन में काम कर सकते हैं।