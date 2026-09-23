यूपी: प्रदेश में 4.78 लाख ब्लॉक में होगी जनगणना, 5.63 लाख कर्मी संभालेंगे जिम्मेदारी; ऐसे मिलेगी स्व-गणना आईडी

जनगणना-2027 के दूसरे चरण में यूपी में 4,78,783 गणना ब्लॉक में घर-घर जनसंख्या का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। इसके लिए करीब 5.63 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। जनगणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 के बीच होगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर स्व-गणना आईडी हासिल कर सकेंगे।

विज्ञापन

स्व-गणना करने वालों को घर पहुंचने वाले प्रगणक को आईडी देनी होगी। इसके आधार पर उनका विवरण संबंधित गणना ब्लॉक में दर्ज किया जाएगा। जनसंख्या गणना का संदर्भ समय पांच जनवरी 2027 की रात 12 बजे होगा। पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण राउंड चलेगा। बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में 147 मास्टर ट्रेनरों के दूसरे स्लॉट का प्रशिक्षण शुरू हुआ।प्रदेश के 305 मास्टर ट्रेनरों में से 158 का प्रशिक्षण पहले स्लॉट में पूरा हो चुका है। मास्टर ट्रेनर करीब 7,500 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे, जो आगे 5.63 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई घर या व्यक्ति छूटे नहीं और किसी की दोहरी गणना न हो।