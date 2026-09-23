यूपी: अग्निवीर भर्ती रैली, लखनऊ के अभ्यर्थियों की 10 अक्तूबर को; क्लर्क-एसकेटी पदों के लिए होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर क्लर्क-एसकेटी पदों की भर्ती रैली पांच से 12 अक्तूबर तक रुड़की में होगी। सेना की मध्य कमान ने बुधवार को शेड्यूल जारी किया है। लखनऊ के अभ्यर्थियों की रैली 10 अक्तूबर को होगी। जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि पहले चरण की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अगले चरण में शामिल होंगे। इसमें दौड़ और फिजिकल टेस्ट के साथ दस्तावेजों की जांच होगी।

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