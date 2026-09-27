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VIDEO: ज्योति जागृति संस्थान द्वारा सत्संग का आयोजन, लोगों ने हरिकथा का लिया आनंद

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 27 Sep 2026 05:24 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 05:24 PM IST







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दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री हरि कथा का भव्य आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा नीलमथा में किया गया। कथा की तृतीया दिवस में सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य साध्वी सुदेशना भारती ने जीवन में सत्संग के महत्व को समझाया। ... और पढ़ें

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