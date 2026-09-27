VIDEO: फिर उफनाई गोमती नदी, इटौंजा के सुल्तानपुर, बहादुरपुर और हीरापुरवा के लिए पांच नाव लगाई गई

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पिछले कई दिनों से जारी लगातार बारिश के बीच एक बार फिर से गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से इटौंजा क्षेत्र में गोमती नदी से सटे गांव में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रविवार को सुल्तानपुर बहादुरपुर और हीरापुरवा गांव के लिए जाने वाली डामर रोड पर एक से डेढ़ फिट तक बाढ़ का पानी भर गया। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी गांव के चारों तरफ भरा है। गांव कुछ ऊंचाई है इसलिए अभी वहां नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का आवागमन इस बाढ़ के पानी के बीच सड़क और नावों से हो रहा है।

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