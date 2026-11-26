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गोमतीनगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 के वर्ल्ड टूर सुपर 300 मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी और दूसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा ने इंडोनेशिया की मुतीयारा अयु पुष्पितसारी को हराकर जीत दर्ज की। मुकाबले के बाद तन्वी शर्मा मीडिया से बातचीत करती हुईं।

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