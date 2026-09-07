Video: जोन-8 कार्यालय के बाहर भाजपा नेता संजीव मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन

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जलभराव, टूटी सड़कों, साफ-सफाई और कूड़ा प्रबंधन की समस्याओं को लेकर भाजपा नेता संजीव मिश्रा के नेतृत्व में जोन-8 कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने क्षेत्र में जलभराव और जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। नगर निगम की कार्यप्रणाली से नाराज प्रदर्शनकारियों ने समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की।

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