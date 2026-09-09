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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UPSSSC: Selection results released for the Combined Junior Assistant and Junior Clerk recruitment.

यूपीएसएसएससी: सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती का परिणाम जारी, 5329 अभ्यर्थी हुए अंतिम रूप से चयनित

Wed, 09 Sep 2026 10:01 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 09 Sep 2026 10:01 PM IST
सार

सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक भर्ती का चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में 5339 पदों के सापेक्ष 5329 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए।

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UPSSSC: Selection results released for the Combined Junior Assistant and Junior Clerk recruitment.
- फोटो : amar ujala

विस्तार
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक व सहायक स्तर तृतीय के 5339 पदों पर चल रही भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। इसके तहत 5339 पदों के सापेक्ष 5329 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनकी सूची व कटऑफ आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।

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आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि दिव्यांगजन श्रेणी की उपश्रेणी के 10 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थी न होने के कारण इनको अग्रनीत किया गया।

उन्होंने बताया है कि चयन परिणाम में 376 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से शामिल किए गए हैं। इनका अंतिम चयन परिणाम आयोग के अधीन होगा। विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के पद-विभाग आवंटन की सूचना अलग से जारी की जाएगी।

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