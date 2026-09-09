यूपी: अखिलेश यादव बोले - भाजपा लोकतंत्र की दुश्मन, कार्यकर्ताओं को हिदायत- इनसे सावधान रहें

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र का दुश्मन और बेईमान लोगों का गिरोह बताया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा से सावधान रहने का निर्देश दिया। भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस करने पर उतारू है। भाजपा नफरत फैलाने को अपनी सफलता मानती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण को धोखा दिया है। समाजवादी सरकार में बनी सिग्नेचर बिल्डिंग और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेन्टर को बेच दिया गया। उन्होंने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम पर होने का आरोप लगाया। भाजपा ने प्लासियो मॉल, किसान बाजार और कन्नौज का काऊ मिल्क प्लांट जैसी कई सरकारी चीजें बेच दीं।सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में हुए विकास को बर्बाद करना चाहती है। दस साल की सरकार में भाजपा ने भ्रष्टाचार और बजट की लूट के सिवा कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहने और व्यवहार में शिष्टाचार बनाए रखने को कहा। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है और 2027 में चुनाव जीतना ही है।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बने हाईवे और एक्सप्रेस-वे में भारी भ्रष्टाचार हुआ। जल जीवन मिशन में पानी की टंकियां लगातार टूट रही हैं। ये टंकियां भाजपा के भ्रष्टाचार का भार सहन नहीं कर पा रही हैं। प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट व्याप्त है। चिकित्सा-स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट हो चुकी है।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा किसान, नौजवान, मजदूर विरोधी है। उसने हर वर्ग को ठगा है और महंगाई बढ़ाकर जनता की जेब काट ली है। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट से गाड़ियों के इंजन खराब हुए हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में किसानों के लिए फैसले किए जाएंगे। 24 घंटे में गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान होगा और समय पर खाद-बीज, पानी मिलेगा।