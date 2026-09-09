लखनऊ: बैकुंठधाम में लगेगी लिफ्ट, शहर का पहला अंतिम संस्कार स्थल जहां पर होगी सुविधा, काम शुरू

गोमती नदी तट स्थित अंतिम संस्कार स्थल बैकुंठधाम (भैंसाकुंड) पर अब लिफ्ट लगेगी। यह विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए होगी और लेकिन इसमें शव भी ले जाया जा सकेगा। इस तरह की व्यवस्था अभी तक शहर में किसी अंतिम संस्कार स्थल पर नहीं है। अन्य सुंदरीकरण कार्य भी होंगे। इन पर कुल 9.50 करोड़ रुपये का बजट खर्च हो रहा है।

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नगर निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। लिफ्ट लगाने वाले स्थान पर कुछ अवैध कब्जा भी था, जिसे नगर निगम की टीम ने बुधवार को पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ दिया। अब यहां लिफ्ट लगाने की राह में कोई बाधा नहीं रह गई है। योजना के मुताबिक, लिफ्ट बड़ी लगाई जाएगी, ताकि उसमें शव को भी ले जाया जा सके। नगर निगम के अवर अभियंता आरके मिश्रा ने बताया कि बैकुंठ धाम अंतिम संस्कार स्थल सड़क से करीब 20 फीट से अधिक नीचे है। अभी रैंप व सीढ़ी के जरिये लोग आते-जाते हैं। अब सुंदरीकरण के तहत यहां लिफ्ट लगाई जाएगी। अभी तक शहर में किसी भी अंतिम संस्कार स्थल पर इस तरह की सुविधा नहीं है।नगर निगम के इंजीनियर ने बताया कि बैकुंठधाम सुंदरीकरण के तहत एलपीजी वाले दो शवदाह गृह भी बनाए गए हैं। यह सुविधा भी बैकुंठधाम पर ही रहेगी। अन्य अंतिम संस्कार स्थलों पर यह सुविधा नहीं है। इससे लकड़ी की बचत होगी। पूर्व में हरित शवदाह गृह भी बनाया गया था।- अंतिम संस्कार स्थल के पुराने टीन शेड बदले जाएंगे।- नई फर्श बनाई जाएगी।- रोशनी के लिए नई लाइटें लगाई जाएंगी।- पार्क का सुंदरीकरण होगा।- सीढ़ियां और रैंप दुरुस्त किए जाएंगे।- बैठने के लिए बेंचें लगाई जाएंगी।नगर निगम अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा का कहना है कि बैकुंठधाम सुंदरीकरण योजना के तहत लिफ्ट लगाई जा रही है। शहर के किसी अंतिम संस्कार स्थल पर इस तरह की यह पहली सुविधा होगी।