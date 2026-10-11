Lucknow News: विधि छात्रों ने जाना आरटीआई का महत्व

लखनऊ। श्री जय नारायण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को विधि विभाग के लीगल एड क्लिनिक की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। निर्णायक मंडल में डीएवी पीजी कॉलेज के विधि संकाय प्रभारी डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी, शिया पीजी कॉलेज के सहायक आचार्य डॉ. कमलजीत मणि मिश्रा और महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉ. महेंद्र कुमार वैश्य शामिल रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. केके शुक्ला ने विद्यार्थियों को अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख दी। विधि विभाग के प्रभारी एवं लीगल एड संयोजक प्रो. मनोज पांडेय, शिया पीजी कॉलेज के लीगल एड संयोजक डॉ. वहीद आलम व डॉ. बालेश्वर प्रसाद मौजूद रहे।

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