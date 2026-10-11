Lucknow News: जल्द आने वाली हैं मां दुर्गा...

लखनऊ। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। इस बार दस दिन तक मां दुर्गा का पूजन होगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक, अभिजित मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकेंगे। चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के बीच देवी की आराधना शुभ मानी गई है। पहले दिन मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ घट स्थापना की जाएगी। उधर पंडालों व मंदिरों में दुर्गा पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उधर शहर के कारीगर मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने की तैयारियों में जुटे हैं।

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