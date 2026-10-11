फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Motorcyclist dies after collision with bus

Lucknow News: बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 11 Oct 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist dies after collision with bus
राकेश कुमार की फाइल फोटो।
सरोजनीनगर। बिजनौर इलाके में शनिवार शाम तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार राकेश कुमार (32) की मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे बस चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
विज्ञापन

इंस्पेक्टर कपिल गौतम के मुताबिक, मूलरूप से बाराबंकी के रामनगर बसंतपुर निवासी राकेश बिजनौर की शिवपुरी कॉलोनी में रहते थे। वह बिजनौर अंडरपास के पास छोले-भटूरे की दुकान लगाते थे। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। बिजनौर-माती रोड पर एंक्रराइट स्कूल के पास पीछे से आ रही बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल राकेश को पुलिस लोकबंधु अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

उधर, हादसे के बाद बस छोड़कर भाग रहे चालक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोप है कि लोगों ने उसकी पिटाई भी की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि राकेश के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राकेश के परिवार में पत्नी सुघरी देवी और चार छोटे बच्चे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed