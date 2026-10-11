Lucknow News: बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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इंस्पेक्टर कपिल गौतम के मुताबिक, मूलरूप से बाराबंकी के रामनगर बसंतपुर निवासी राकेश बिजनौर की शिवपुरी कॉलोनी में रहते थे। वह बिजनौर अंडरपास के पास छोले-भटूरे की दुकान लगाते थे। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। बिजनौर-माती रोड पर एंक्रराइट स्कूल के पास पीछे से आ रही बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल राकेश को पुलिस लोकबंधु अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।उधर, हादसे के बाद बस छोड़कर भाग रहे चालक को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोप है कि लोगों ने उसकी पिटाई भी की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि राकेश के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राकेश के परिवार में पत्नी सुघरी देवी और चार छोटे बच्चे हैं।