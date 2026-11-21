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Video: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में डिग्रीधारकों को किया संबोधित

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 02:02 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 02:02 PM IST







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कुर्सी रोड स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह ने कुलपति वसीम अख्तर को संबोधित किया। समारोह में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। ... और पढ़ें

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