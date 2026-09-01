Video: हॉस्टल फीस बढ़ोतरी पर छात्रों का प्रदर्शन, कुलपति कार्यालय का घेराव

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हॉस्टल की फीस कई गुना बढ़ाए जाने के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की प्रॉक्टर और डीएसडब्ल्यू से भी तीखी नोकझोंक हुई। छात्रों ने बढ़ी हुई हॉस्टल फीस को कम करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।

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