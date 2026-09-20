VIDEO: "हमारी शिक्षा हम सभी का भविष्य" विषय पर सेमिनार का आयोजन

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जन विचार मंच की ओर से रविवार को निशातगंज के ऑल इंडिया कैफ़ी आजमी ऑडिटोरियम में हमारी शिक्षा हम सभी का भविष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा ने की। सेमिनार में शिक्षाविदों ने वर्तमान शिक्षा के स्वरूप के बारे में विचार व्यक्त किए।

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