Lucknow News: आदेश के बाद नई तैनाती पर न जाने वाले चार सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों पर कार्रवाई
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 05:39 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 05:39 PM IST
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आदेश के बाद नई तैनाती पर न जाने वाले चार सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों पर कार्रवाई
रोका गया सितंबर का वेतन, नई तैनाती पर कार्यभार संभालने पर ही होगा जारी
निदेशक नगर निकाय निदेशालय ने जारी किया आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। तबादले के बाद भी नई तैनाती पर न जाने वाले नगर निगम के चार सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इसके साथ उनका वेतन भी फंस गया है। अब सितंबर माह का वेतन नगर निगम से जारी करने पर रोक लगा दी गई है। यह वेतन अब नई तैनाती स्थल से ही निकलेगा। इसको लेकर निदेशक नगर निकाय निदेशालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
करीब तीन महीने पहले शासन ने नगर निगम के पांच सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को स्थानांतरण नगर निगम से किया था। आदेश जारी होने के बाद भी अब तक निरीक्षकों ने नई तैनाती स्थल पर कार्यभार नहीं ग्रहण किया। यह यहीं पर जमे हैं। इससे नाराज नगर निकाय निदेशालय की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। जिसके बाद अब एक कड़ा आदेश निदेशक अनुज कुमार झा की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी तत्काल नई तैनाती पर जाकर कार्यभार संभालें । ऐसा न करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जिसके उत्तरदायी वह स्वयं होंगे। इतना ही नहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि सितंबर माह का वेतन अब नई तैनाती स्थल से ही जारी होगा। ऐसे में अब वेतन भी रोक दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि जिन पांच सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों का तबादला हुआ था उनमें एक देवेंद्र वर्मा नगर निगम प्रशासन ने एक सप्ताह पहले कार्यमुक्त कर दिया है। बाकी अभी यहीं पर कार्यरत हैं। इनमें सचिन सक्सेना इनका तबादला नगर पालिका परिषद कोसीकला (मथुरा), कुलदीपक यादव का नगर पालिका परिषद रूदौली (अयोध्या), राजेश कुमार व राजेश कुमार कुशवाहा का वाराणसी किया गया था।
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रोका गया सितंबर का वेतन, नई तैनाती पर कार्यभार संभालने पर ही होगा जारी
निदेशक नगर निकाय निदेशालय ने जारी किया आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। तबादले के बाद भी नई तैनाती पर न जाने वाले नगर निगम के चार सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इसके साथ उनका वेतन भी फंस गया है। अब सितंबर माह का वेतन नगर निगम से जारी करने पर रोक लगा दी गई है। यह वेतन अब नई तैनाती स्थल से ही निकलेगा। इसको लेकर निदेशक नगर निकाय निदेशालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
करीब तीन महीने पहले शासन ने नगर निगम के पांच सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को स्थानांतरण नगर निगम से किया था। आदेश जारी होने के बाद भी अब तक निरीक्षकों ने नई तैनाती स्थल पर कार्यभार नहीं ग्रहण किया। यह यहीं पर जमे हैं। इससे नाराज नगर निकाय निदेशालय की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। जिसके बाद अब एक कड़ा आदेश निदेशक अनुज कुमार झा की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी तत्काल नई तैनाती पर जाकर कार्यभार संभालें । ऐसा न करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जिसके उत्तरदायी वह स्वयं होंगे। इतना ही नहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि सितंबर माह का वेतन अब नई तैनाती स्थल से ही जारी होगा। ऐसे में अब वेतन भी रोक दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि जिन पांच सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों का तबादला हुआ था उनमें एक देवेंद्र वर्मा नगर निगम प्रशासन ने एक सप्ताह पहले कार्यमुक्त कर दिया है। बाकी अभी यहीं पर कार्यरत हैं। इनमें सचिन सक्सेना इनका तबादला नगर पालिका परिषद कोसीकला (मथुरा), कुलदीपक यादव का नगर पालिका परिषद रूदौली (अयोध्या), राजेश कुमार व राजेश कुमार कुशवाहा का वाराणसी किया गया था।
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