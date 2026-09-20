UP Big News: बसपा में नया पारिवारिक गणित, "यूपी में हर सप्ताह होगा जॉब इवेंट", प्रदेश से मानसून विदा हुआ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 20 Sep 2026 05:43 PM IST
सार
क्या बसपा में सबकुछ ठीक नहीं है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक और हैरान करने वाला निर्णय लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही दीपिका को बड़ी जिम्मेदारी देने की घोषणा के बाद रविवार को एक और बड़ा एलान कर दिया। पढ़ें, प्रदेश की बड़ी खबरें
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विस्तार
बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर पार्टी को लेकर बड़ा एलान किया है। अब उन्होंने भतीजी दीपिका की एंट्री पर भी रोक लगाते हुए भतीजे ईशान आनंद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने रविवार को दी। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रदेश में अब हर सप्ताह एक इवेंट का आयोजन होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश से मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर डॉ. आंबेडकर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखें, प्रदेश की बड़ी खबरें
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बसपा सुप्रीमो मायावती ने परिवार और पार्टी संगठन को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद और उनकी बहन को अब पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अपने भाई आनंद कुमार के परिवार से केवल ईशान आनंद को ही पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाने का एलान किया। पढ़ें पूरी खबर
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष गिनता जाए, सरकार नियुक्तियां देती जाएगी। अगले छह महीने में एक लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के साथ प्रदेश में हर सप्ताह एक बड़ा भर्ती इवेंट होगा। पढ़ें पूरी खबर
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश समिति की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आरक्षण और प्रदेश में आंबेडकर प्रतिमाएं तोड़े जाने सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरा। पढ़ें पूरी खबर
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ग्रेटर नोएडा के गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित ‘प्रेरणा विमर्श-2026’ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति और नारी शक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और देश की जनता अपनी ऋषि परंपरा, देवी-देवताओं, तीर्थों और विरासत पर गर्व करती है। पढ़ें पूरी खबर
मुजफ्फरनगर: जयंत सिंह बोले- पीडीए के तीन शब्दों में बिरादरी ढूंढकर विभाजन करना चाहते हैं अखिलेश, दी ये चेतावनी
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