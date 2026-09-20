UP Big News: बसपा में नया पारिवारिक गणित, "यूपी में हर सप्ताह होगा जॉब इवेंट", प्रदेश से मानसून विदा हुआ

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बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर पार्टी को लेकर बड़ा एलान किया है। अब उन्होंने भतीजी दीपिका की एंट्री पर भी रोक लगाते हुए भतीजे ईशान आनंद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने रविवार को दी। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रदेश में अब हर सप्ताह एक इवेंट का आयोजन होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश से मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर डॉ. आंबेडकर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।