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Video: गोमती रिवर फ्रंट पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिखी बदहाली, झूले टूटे और पेड़ सूखने लगे

Thu, 15 Oct 2026 03:53 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:53 PM IST
Video: गोमती रिवर फ्रंट पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद दिखी बदहाली, झूले टूटे और पेड़ सूखने लगे
गोमती रिवर फ्रंट पर बाढ़ का पानी उतरने के बाद जलभराव से हुए नुकसान की तस्वीर सामने आने लगी है। यहां बच्चों के लिए बने ‘किड्स जोन’ के झूले टूटकर जर्जर हो गए हैं, जबकि कई पेड़ भी सूखने लगे हैं। लंबे समय तक पानी भरा रहने और रखरखाव की कमी के कारण इस प्रमुख सार्वजनिक स्थल की हालत खराब हो गई है। रिवर फ्रंट पर हुए नुकसान से यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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