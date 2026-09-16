Video: गोमती पुस्तक महोत्सव में साहित्य, संगीत और जेन जी पर संवाद

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गोमती पुस्तक महोत्सव में साहित्य, संगीत और जेन जी से जुड़े विषयों पर लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने लेखक यतींद्र मिश्रा के साथ संवाद किया। चर्चा के दौरान दोनों ने साहित्य और संगीत के बदलते स्वरूप के साथ नई पीढ़ी की रुचियों और उसकी सोच पर विचार साझा किए। मालिनी अवस्थी ने युवाओं से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि नई पीढ़ी किस तरह अपनी अभिव्यक्ति के लिए नए माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है।

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