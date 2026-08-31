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VIDEO: गोमती नगर अंबेडकर पार्क के पास जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें

Mon, 31 Aug 2026 08:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:22 PM IST
VIDEO: गोमती नगर अंबेडकर पार्क के पास जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें
लखनऊ गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क के आसपास की सड़कों पर बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है। सड़कों पर लबालब पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें ताल-तलैया बन जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने नगर निगम से जल्द से जल्द पानी निकासी और नाले की सफाई कराने की मांग की है।
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