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Video: राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में
उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के विरोध में लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को पुलिस बस से इको गार्डन ले गई।
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