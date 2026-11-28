रूट्स, रील्स एंड द रीजनल रेनेसां सत्र में रंगमंच कलाकार धनंजय शर्मा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और अनन्या ने उर्वी सिंह के साथ रंगमंच, सिनेमा और क्षेत्रीय भाषाओं पर चर्चा की। वक्ताओं ने भोजपुरी और अवधी की समृद्ध साहित्यिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ अश्लील गीतों और फिल्मों के कारण इन भाषाओं की बनी नकारात्मक छवि को बदलने की जरूरत है।



'बिफोर इट बिकम्स आर्ट' सत्र में ताहा अहमद और सैय्यद मोहम्मद जैद ने तारूका श्रीवास्तव के साथ कला, लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक विरासत पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना सभी की जिम्मेदारी है।



द रामायण डायलॉग्स: 'द विमेन ऑफ द एपिक' सत्र में लेखिका एवं समीक्षक भावना सोमाया ने देवांशी सेठ के साथ रामायण के महिला पात्रों और हिंदी सिनेमा में महिलाओं की बदलती भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रामायण केवल सीता की कहानी नहीं बल्कि करीब 50 अन्य महिलाओं की भी गाथा है। वहीं, पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन और अर्थशास्त्री सलोनी खन्ना ने डिजिटल दौर में सिविल सेवाओं की बदलती भूमिका पर विचार रखे।



उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई है। इसके साथ ही रीड अ किताब सत्र में डॉ. नील पी श्रीवास्तव और बुक क्लब के संस्थापक एकता व अनुराग ने पढ़ने की बदलती आदतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किताबें खरीदने का चलन बढ़ा है लेकिन उन्हें पढ़ने की आदत कमजोर हो रही है।