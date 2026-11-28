लखनऊ: 'मैंने तय कर लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है', अभिनेत्री निम्रत कौर ने बताया कैसे मिली कामयाबी
लखनऊ में आयोजित कोसला लिटरेचर फेस्टिवल में विविध विषयों पर मंथन हुआ। आयोजन में अभिनेत्री निम्रत कौर भी पहुंचीं और कॅरिअर पर बात करने से लेकर लखनऊ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।
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लखनऊ के सिर्फ खाने में ही नहीं बातों में भी स्वाद है। ये बात बॉलीवुड अभिनेत्री निम्रत कौर ने कोसला लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन शनिवार को चिठ्ठियों से चरित्र तक सत्र में अजय जैन से बातचीत के दौरान कही। निम्रत ने कहा कि लखनऊ आते ही सबसे पहले एयरपोर्ट पर लिखा दिखता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं और बस वहीं से मिजाज बदल जाता है। यहां की हवा में एक अलग ही रूहानियत है।
निम्रत ने अपने करियर को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि मैंने लाइफ में क्या करना है, ये डिसाइड करने के बजाए ये तय किया कि मुझे जीवन में क्या नहीं करना है और मैंने सोच लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है।
बॉलीवुड के अपने सफर को लेकर उन्होंने बताया कि जब 2004 में मैं मुंबई पहुंची तो मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करूं, कैसे सीखूं और फिर मैने थिएटर करना शुरू किया जहां से मैंने अदाकारी की बारीकियां सीखी। फिल्मों और थिएटर में अंतर को लेकर अभिनेत्री ने कहा कि थिएटर में दर्शक तय करते हैं कि वो किसको देखना चाहते हैं जबकि फिल्मों में डायरेक्टर तय करते हैं कि वो किसको दिखाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि थिएटर करने से कमिटमेंट और अनुशासन दोनों आते हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निजी जिंदगी को लेकर उन्होंने बताया कि उन्हें अपना खुद का काम खुद से करना पसंद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जीवन को लेकर बहुत ज्यादा प्लान नहीं बनाती हूं, इससे दुख भी कम होता है। नई पीढ़ी को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि शॉर्टकट ढूंढने के बजाए मेहनत करें।
अश्लील गीतों और फिल्मों से भोजपुरी की नकारात्मक छवि बनी
रूट्स, रील्स एंड द रीजनल रेनेसां सत्र में रंगमंच कलाकार धनंजय शर्मा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और अनन्या ने उर्वी सिंह के साथ रंगमंच, सिनेमा और क्षेत्रीय भाषाओं पर चर्चा की। वक्ताओं ने भोजपुरी और अवधी की समृद्ध साहित्यिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ अश्लील गीतों और फिल्मों के कारण इन भाषाओं की बनी नकारात्मक छवि को बदलने की जरूरत है।
'बिफोर इट बिकम्स आर्ट' सत्र में ताहा अहमद और सैय्यद मोहम्मद जैद ने तारूका श्रीवास्तव के साथ कला, लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक विरासत पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पारिवारिक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना सभी की जिम्मेदारी है।
द रामायण डायलॉग्स: 'द विमेन ऑफ द एपिक' सत्र में लेखिका एवं समीक्षक भावना सोमाया ने देवांशी सेठ के साथ रामायण के महिला पात्रों और हिंदी सिनेमा में महिलाओं की बदलती भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रामायण केवल सीता की कहानी नहीं बल्कि करीब 50 अन्य महिलाओं की भी गाथा है। वहीं, पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन और अर्थशास्त्री सलोनी खन्ना ने डिजिटल दौर में सिविल सेवाओं की बदलती भूमिका पर विचार रखे।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई है। इसके साथ ही रीड अ किताब सत्र में डॉ. नील पी श्रीवास्तव और बुक क्लब के संस्थापक एकता व अनुराग ने पढ़ने की बदलती आदतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किताबें खरीदने का चलन बढ़ा है लेकिन उन्हें पढ़ने की आदत कमजोर हो रही है।
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