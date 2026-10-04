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VIDEO: फैजुल्लागंज में नाव से सहारे लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू, जलस्तर सड़क तक पहुंचा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 04 Oct 2026 05:33 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 05:33 PM IST







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लखनऊ के पीपे वाला पुल मेहंदी घाट के आगे तक गोमती नदी का जलस्तर बढ़कर रोड तक पहुंच गया है। फैजुल्लागंज में फंसे लोगों को नाव पर बैठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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