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Video एकेटीयू में 'यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0' का आयोजन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया पेटेंट सेंटर का लोकार्पण

लखनऊ ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:48 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:48 PM IST

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के इनोवेशन हब फाउंडेशन की ओर से 'यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0' का भव्य आयोजन किया गया। प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं के स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए के कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें अलग अलग प्रकार स्टार्टअप के स्टाल भी लगाए गए आप भी देखिए। ... और पढ़ें

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