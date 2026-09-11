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VIDEO: डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों ने की हड़ताल, दो महीने से नहीं मिली सैलरी, पार्षद ने की समझाने की कोशिश

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 11 Sep 2026 10:07 AM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 10:07 AM IST







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नगर निगम डोर टू डोर LSA कंपनी के कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों की हड़ताल। दो महीने से सैलरी न आने को लेकर पुरनिया के पास सभी गाड़िया खड़ी। कर्मचारियों में काफी गुस्सा। हम शहर का कूड़ा नहीं उठाएंगे जब तक मेरी सैलरी नहीं आती। पार्षद दीपक लोधी यहां पर मौजूद। सुपरवाइजर से बातचीत की। ... और पढ़ें

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