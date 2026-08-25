Video: डाभासेमर स्टेडियम में शुरू हुई राज्य स्तरीय विद्यालयीय तैराकी प्रतियोगिता

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डाभासेमर स्टेडियम में राज्य स्तरीय विद्यालयीय तैराकी प्रतियोगिता मंगलवार को शुरू हो गई। प्रतियोगिता में बालक-बालिका वर्ग में प्रदेश के 18 मंडलों, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों और सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज की करीब 38 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। विभिन्न आयु वर्गों में खिलाड़ी तैराकी की अलग-अलग स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में उत्साह है। स्टेडियम में प्रतियोगिता के दौरान रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं।

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