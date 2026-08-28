Video: अयोध्या में कंदेला हत्याकांड का खुलासा, हिस्ट्रीशीटर समेत तीन गिरफ्तार

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पूराकलंदर थाना क्षेत्र के कंदेला गांव में 25 अगस्त को हिस्ट्रीशीटर रामलगन मौर्य की गोली और बम मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर राजमणि सिंह समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजमणि सिंह, दीपक प्रजापति और मनीष शर्मा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पुरानी जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपियों ने 22 अगस्त को लखनऊ से फर्जी आईडी पर काली हुंडई वरना कार खरीदी थी। 25 अगस्त की शाम कंदेला नहर पुलिया पर रामलगन पर गोली और बम से हमला किया गया था। हमले में उनकी मां पार्वती देवी भी गंभीर घायल हुईं, जिनका लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। मामले में पांच आरोपी फरार हैं।

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