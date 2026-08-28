Video: अयोध्या में रौनाही टोल प्लाजा पर फायरिंग में बस्ती के दो आरोपी गिरफ्तार

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रौनाही थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर 25-26 अगस्त की रात हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बस्ती के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदर्श सिंह और दीपेश तिवारी के रूप में हुई है। घटना में शामिल तीन अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक पांचों आरोपी बिना नंबर की काली थार से लखनऊ से बस्ती जा रहे थे। रौनाही टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने के बाद टोलकर्मियों ने उन्हें रोककर टैक्स मांगा। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और एक आरोपी ने गोली चला दी। फायरिंग में टोल प्लाजा पर मौजूद सुफियान घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त काली थार बरामद कर ली है।

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