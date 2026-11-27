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चुनाव करीब आते ही राजधानी में होर्डिंग के जरिए सियासी संदेश देने का सिलसिला भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री आवास के पास कालिदास चौराहे पर लगी एक होर्डिंग इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर लिखा है- ‘राधे-राधे कमल खिला दे’। धनेश अग्रवाल की ओर से लगाई गई इस होर्डिंग में भगवान कृष्ण की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की तस्वीरें लगाई गई हैं। हालांकि, होर्डिंग में सबसे बड़ी तस्वीर नीरज सिंह की है। यही बात लोगों का ध्यान खींच रही है और इसे लेकर चर्चा हो रही है। चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री आवास के नजदीक लगी इस होर्डिंग को सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

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