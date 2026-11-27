{"_id":"6b0945bc2b423ab42e0272c4","slug":"video-video-canava-karab-aata-ha-lkhanauu-ma-thakhana-lga-haradaga-vara-kalthasa-caraha-para-lga-pasatara-caraca-ma-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: चुनाव करीब आते ही लखनऊ में दिखने लगी होर्डिंग वार, कालिदास चौराहे पर लगा पोस्टर चर्चा में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: चुनाव करीब आते ही लखनऊ में दिखने लगी होर्डिंग वार, कालिदास चौराहे पर लगा पोस्टर चर्चा में
चुनाव करीब आते ही राजधानी में होर्डिंग के जरिए सियासी संदेश देने का सिलसिला भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री आवास के पास कालिदास चौराहे पर लगी एक होर्डिंग इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर लिखा है- ‘राधे-राधे कमल खिला दे’। धनेश अग्रवाल की ओर से लगाई गई इस होर्डिंग में भगवान कृष्ण की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की तस्वीरें लगाई गई हैं।
हालांकि, होर्डिंग में सबसे बड़ी तस्वीर नीरज सिंह की है। यही बात लोगों का ध्यान खींच रही है और इसे लेकर चर्चा हो रही है। चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री आवास के नजदीक लगी इस होर्डिंग को सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।