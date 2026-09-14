Video: ‘बियॉन्ड द फ्रेम्स’ में दिखा आठ कलाकारों का कला संसार

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अलीगंज स्थित कला स्त्रोत आर्ट गैलरी में कला प्रदर्शनी ‘बियॉन्ड द फ्रेम्स’ का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में देश के चुनिंदा आठ कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। अलग-अलग शैलियों और भावनाओं को दर्शाती कलाकृतियां कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। गैलरी के डायरेक्टर अनुराग डीडवानिया ने बताया कि प्रदर्शनी में कलाकारों की रचनात्मकता और कला के विविध रूपों को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया है। ‘बियॉन्ड द फ्रेम्स’ प्रदर्शनी 18 सितंबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी।

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