यूपी: पंचायत सहायकों के धरने में पहुंचे संजय सिंह, बोले- संसद में मजबूती से गूंजेगी आपकी आवाज; शोषण हो रहा

30 हजार रुपये मानदेय की मांग

संजय सिंह ने पंचायत सहायकों का मानदेय तत्काल बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक विधायक या सांसद के शपथ लेने के बाद उसे वेतन, वाहन भत्ता, चिकित्सा सुविधा और निधि जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं, लंबे समय तक जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उन्होंने पंचायत सहायकों के संघर्ष को समर्थन देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उनके साथ हर कदम पर खड़ी है।