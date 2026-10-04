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VIDEO: बाढ़ के कारण लोग बेहाल... पीने के लिए नगर निगम ने लगाया टैंकर, की शिकायत

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 04 Oct 2026 05:33 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 05:33 PM IST







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फैजुल्लागंज दाउदनगर मामा कॉलोनी में इन दोनों बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है( खान-पान के साथ पानी की समस्या सबसे बड़ी है। इसके लिए नगर निगम द्वारा पानी के टैंकर लगाए गए हैं। ... और पढ़ें

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