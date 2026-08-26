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VIDEO: बारिश ने गर्मी और उमस से दी राहत, सुबह से ही छाए रहे काले बादल

लखनऊ ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 AM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 11:59 AM IST







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सुबह से गर्मी और उमस से लोग जहां बेहाल थे। काले बादल जरूर छाए हुए थे पर मौसम इस समय बदल गया। बारिश शुरू हो गई है। यह तस्वीर निराला नगर की है। ... और पढ़ें

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