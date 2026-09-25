Video: बारिश में भी कम नहीं हुई बप्पा की आस्था, भीगते हुए विसर्जन के लिए पहुंचे श्रद्धालु

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राजधानी में सुबह से हो रही जोरदार बारिश के बावजूद गणपति बप्पा के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। गणेश विसर्जन के दौरान श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए प्रतिमाओं को लेकर खाटू श्याम घाट पहुंचे। बारिश से बचने के लिए श्रद्धालु गणपति प्रतिमाओं के ऊपर छत लगाकर विसर्जन के लिए पहुंचे। लगातार बारिश के बीच घाट पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गणपति बप्पा का विसर्जन किया। इस दौरान घाट पर भक्ति और आस्था का माहौल नजर आया। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहा और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।

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